Marie Noëlle Kouassi – Eudoxie Yao : quand les deux bimbos se querellent sur la toile

Est-ce déjà la guerre de beauté entre les deux jolies rondes de la Côte d’Ivoire ? En tout cas, à voir les échanges, la communication n’est pas tendre, car, Eudoxie Yao s’est offusquée récemment contre Marie Noëlle qui l’accuse de jalouse.

En effet, au cours d’une interview Marie Noëlle Kouassi avait fait des révélations en indexant négativement Eudoxie Yao sous prétexte qu’elle est jalouse de sa rondeur et n’aime pas la rencontrer aux endroits où elle est.

«Je devais me rendre à un shoot où Eudoxie Yao était présente. Mais j’ai dû me retourner parce qu’elle a refusé que je vienne», avait révélé la nouvelle bimbo.

Et suite à cette accusation, la go bobaraba, a sèchement répliquée : «je suis tombée des nues quand j’ai vu cette publication. Je n’ai jamais été à un shoot où elle devait venir. Les shoots il y’a longtemps que j’en ai fait. A telle enseigne que je me demande si ses propos émanent d’elle vraiment.»

«Je me souviens juste qu’elle avait été invitée sur une chaîne radio de la place et les animateurs ont voulu la comparer à moi… J’ai trouvé cela mal poli de sa part. les clashs je n’aime pas. Mais je n’ai pas eu besoin de faire des clashs pour me faire remarquer. Ma personne déjà fait le buzz», a fulminée la chérie de Grand P contre sa rivale. C’est de bonne guerre !