Marie Kouassi : la nouvelle bimbo qui risque de destituer Eudoxie Yao

Plus d’inquiétude par rapport à la prise en charge de la santé l’artiste. Le ministre des Sports du Bénin Oswald Homeky s’occupe déjà de Blaaz, d’après un proche, Dah Adagboto.

En effet, sur son compte Facebook ce vendredi, le manager du showbiz a évoqué la situation du rappeur béninois qui est très malade et serait paralysé. Il a d’abord lancé un ultimatum aux internautes qui sont appelés à cotiser de l’argent pour Blaaz.

«Pardon, n’envoyez votre argent à personne …Quand on aura besoin d’argent pour Blaaz on vous le fera savoir par les canaux officiels .. Je suis une des personnes plus proche de lui à l’heure actuelle , aussi une des personnes que les rares membre de sa famille ici à Cotonou et à Paris connaissent …Si on a besoin d’argent pour soigner blaaz , on l’aurait fait savoir … les gens qui partagent des numéros seuls connaissent leur motivation», a-t-il sensibilisé.

Il continue en rappelant aux internautes que le roi du rap béninois est déjà dans de bonnes mains : «Oswald Homeky s’occupe de Blaaz, il est dans une clinique et s’il me dit qu’il est épuisé et à besoin d’aide, je vous le ferai savoir…»