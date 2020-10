Mariah Carey accuse un «suprémaciste blanc» d’avoir harcelé son fils

Mariah Carey a dénoncé l’attitude raciste d’une «personne» que son fils de 9 ans, Moroccan, considérait comme «un ami».

«Rocky a été harcelé l’autre jour par une personne suprémaciste blanche qu’il pensait être son ami. C’est dingue. Donc, c’est le monde dans lequel on vit», a-t-elle raconté dans l’émission Watch What Happens Live d’ Andy Cohen.

Elle-même a été victime du racisme durant son enfance, une expérience qu’elle raconte dans ses mémoires récemment sorties, The Meaning of Mariah Carey. L’interprète de Hero lit d’ailleurs certains passages à ses enfants, pour leur expliquer ce qu’elle a vécu.

«Humiliation»

«Je leur lis des chapitres qui aident à illustrer mes expériences face au racisme et comment ils peuvent en tirer une meilleure compréhension et, au final, avoir un meilleur réservoir avec lequel gérer ce genre de situation par eux-mêmes», a-t-elle ajouté.

La star a également expliqué que le racisme est «devenu un sujet d’humiliation» pour elle lorsqu’elle était enfant, notamment lorsqu’elle s’est retrouvée harcelée par un groupe de filles. Un événement qu’elle détaille dans son livre et que sa fille, Monroe, a lu.

«Je lui ai donné à lire et elle a été tellement adorable. Elle m’a dit “Maman, ces filles, elles doivent se sentir trop mal maintenant. Je suis sûre qu’elles aimeraient être ton amie”», a conclu Mariah Carey.