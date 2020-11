María Pedraza : la bombe s’affiche plus sexy que jamais avec ensemble très classe

Il y a quelques années, Clara Morgane a décidé de se lancer dans les films X. Invitée du Jarry Show, l’actrice a décidé de revenir sur cette période de sa vie. Elle a aussi fait des confidences sur ce que sa fille en pense.

Dans une interview accordée au Jarry Show, Clara Morgane a décidé de faire des confidences au sujet de son passé d’actrice de film X !

«Il y a pleins de gens qui pensent que je n’ai pas envie d’en parler alors que j’adore en parler sauf que ce n’est pas le seul sujet de ma vie. Moi, j’ai fait ça avec beaucoup d’innocence», s’est elle confiée, avant d’ajouter.

«Je l’ai toujours dit, j’avais 19 ans… Donc j’étais juste une fille normale qui s’éclatait. Et qui avait envie de tenter des expériences sauf que c’était filmé. Je ne suis pas devenue une star».

Clara Morgane adresse un message a ses détracteurs !

Son passé en tant que actrice de porno a fait couler beaucoup d’encre et continue de jaser jusqu’à aujourd’hui malgré qu’elle a déjà changé de métier. Ceci l’intrigue, mais…

«Parce que les gens m’ont connue après. Ils m’ont connu en présentatrice du Journal du Hard. Je l’ai présenté pendant sept ans. Donc c’est là que ma notoriété est née. Mais personne n’en parle», explique t-elle.

Elle en profite pour dire à ses détracteurs qu’elle reste coller à sa carrière : «Je ne changerais absolument pas une virgule. Parce qu’au final j’ai trouvé l’homme idéal. Surtout j’ai la plus merveilleuse des petites filles. Et je suis épanouie».

«Ma fille ne va pas me découvrir à 15 ans…»

Clara Morgane tout comme elle l’avoue publiquement, ne cache absolument rien à sa petite fille sur son passé et sa vie actuelle.

«Il y a plein de gens qui me disent (…) ‘Mais comment va-t-elle faire un jour pour tout dire à sa fille ?’ (…) On n’est pas au Moyen-âge. Ils vivent nos vies. Ils comprennent nos peurs. Nos hésitations… Moi ma fille, elle me voit vivre. Elle sait que je suis modèle. Et elle voit des calendriers… On ne va pas cacher les choses. Donc ce n’est pas comme si j’allais attraper ma fille à 15 ans : Il faut que je te parle, maman a des choses à te dire. Ma fille ne va pas me découvrir à 15 ans.Elle a vécu avec moi. En fait, je ne lui cache rien de ma vie et de ma façon de penser», a conclu Clara Morgane. Lucide !