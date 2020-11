Maradona : un prophète africain aurait déjà eu des visions sur sa mort avant le jour de son décès (vidéo)

Les quatre policiers mis en cause dans les violences commises samedi 21 novembre à Paris contre un homme noir, producteur de musique, ont été placés en garde à vue ce vendredi 27 novembre, a appris l’AFP de source proche du dossier.

Cette décision intervient quelques heures après que les fonctionnaires, dont la suspension à titre conservatoire a été prononcée jeudi, aient été entendus par l’IGPN, la «police des polices». Le parquet de Paris avait ouvert une enquête à leur encontre mardi pour «violences par personne dépositaire de l’autorité publique» et «faux en écriture publique».

D’après le parquet, trois des quatre policiers placés en garde à vue sont entendus pour «violences volontaires, en réunion, avec arme et à caractère raciste» ainsi que pour «faux en écriture publique, violation de domicile par personne dépositaire de l’autorité publique et dégradations volontaires de bien privé». Le quatrième policier est en garde à vue pour «violences volontaires, avec arme et en réunion ainsi que du chef de dégradations volontaires par moyen dangereux», par personne dépositaire de l’autorité publique.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a indiqué jeudi soir qu’il demanderait «la révocation» des policiers mis en cause, «dès que les faits seront établis par la justice». Il les a accusés d’avoir «sali l’uniforme de la République».

Une vidéo publiée jeudi par le site Loopsider montre un homme noir, Michel Zecler, roué de coups par des fonctionnaires de police dans l’entrée d’un studio de musique du XVIIe arrondissement de la capitale. Ces faits se sont déroulés le samedi 21 novembre.

Une seconde vidéo publiée ce vendredi par le média en ligne dévoile les images de l’interpellation du producteur filmées par un voisin, après la scène survenue dans les locaux. Maintenu par plusieurs membres de forces de l’ordre, Michel Zecler y est à nouveau violemment frappé par un policier présent à l’intérieur pendant près de 5 minutes. L’auteur de la vidéo affirme qu«’ils auraient pu le tuer».

«Il est à genoux et (le policier) lui met à peu près sept coups de poing sur le visage. Après (le policier) s’est relevé, il a tellement tapé fort qu’il avait mal à la main», témoigne le voisin dans la vidéo.

Michel Zecler a dans un premier temps été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet de Paris pour «violences sur personne dépositaire de l’autorité publique» et «rébellion». Mais le parquet de Paris a classé cette enquête et ouvert mardi une nouvelle procédure contre les fonctionnaires de police, et confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), la police des polices.

«On m’a dit ‘sale nègre’ plusieurs fois et en me donnant des coups de poing», a dénoncé jeudi la victime en venant porter plainte, avec son avocate, au siège parisien de l’IGPN. «Je voudrais juste que le travail (de l’IGPN, ndlr) soit fait», a-t-il dit au sortir de sa déposition. «Je n’ai aucun doute là-dessus», a-t-il ajouté.

Cette affaire intervient en pleine polémique sur une proposition de loi qui encadre la diffusion des images des forces de l’ordre en opération et après l’évacuation, lundi, d’un camp de migrants au cœur de la capitale, dont les images ont également suscité beaucoup de réactions.

Avec AFP