Mandat 2021 : la JCI Savè Idadu lance ses activités

A la faveur d’une cérémonie, la Jeune Chambre Internationale (JCI) Savè Idadu a officiellement lancé ses activités pour le compte du mandat 2021. C’était le samedi 06 février dernier dans la salle de conférence de l’hôtel de ville de Pobè en présence du Maire Simon Dinan, parrain du mandat, du représentant du président de la JCI Bénin, Symphorien Adjoha, des représentants des organisations locales sœurs sans oublier les membres et aspirants.

Le président de la JCI Savè Idadu

Urbain Zountchémé entre officiellement dans ses nouvelles fonctions et place son mandat sous le thème : « Dynamisme et détermination pour plus d’impact ». Durant les douze (12) prochains mois, il entend avec son équipe impacter davantage la communauté.

Plusieurs projets d’impact communautaires sont prévus pour être exécutés pour le bonheur des populations du Plateau en général et celles de Pobè en particulier. Dans la présentation des projets retenus pour cette mandature, le Vice-président exécutif (Vpe), Romain Hounyè a mis l’accent sur le projet « Prima 2F » qui vise à sensibiliser les apprenants sur la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire, d’une part, et du dépistage du cancer des seins et du col de l’utérus, d’autre part.

Urbain Zountchémé et son équipe entendent apporter leur contribution pour des élections présidentielles apaisées notamment dans la commune de Pobè. C’est d’ailleurs le sens que revêt le projet « Alafia Election » dont l’objectif est de sensibiliser les populations sur la non-violence en période électorale et la promotion de la paix. Il est prévu également une sensibilisation des jeunes sur la sécurité routière surtout sur les comportements à adopter afin de réduire les accidents de la circulation. Dans ce cadre, il sera installé deux podiums de sécurité dans la ville de Pobè.

Par ailleurs, l’organisation veut poursuivre la sensibilisation sur le respect des gestes barrières liés à la Covid 19 à travers le don de cache-nez et de dispositifs de lavage de main.

« Notre rêve, c’est de repositionner la JCI Savè Idadu en développant des membres compétents et compétitifs qui forcent l’admiration, de réaliser des projets communautaires et gagner des récompenses », a indiqué le président Urbain Zountchémé avant d’ajouter toutes les activités statutaires de l’organisation seront réalisées à bonne date. « Des membres de qualité et compétents seront accueillis et maintenus pour permettre à l’organisation de se régénérer », a-t-il ajouté.

Dans le but de soutenir la commission Affaires et Entrepreneuriat dans l’accompagnement des initiatives entrepreneuriales des membres, il a annoncé la création du réseau des entrepreneurs et hommes d’affaires de Pobè. Pour finir, il a remercié le parrain du mandat, le Maire Simon Dinan pour son soutien et son accompagnement tout en exhortant l’équipe au courage, à l’audace et à une synergie d’action pour l’atteinte des objectifs.

Représentant le président national, Symphorien Adjoha, Vice-président national assigné à la région 3, a rappelé à l’assistance la mission et la vision de la JCI tout en saluant les efforts fournis par les membres afin de maintenir la JCI Savè Idadu dans la dynamique du service à la communauté et de l’impact. Il a invité la jeunesse de Pobè à adhérer massivement à cette organisation avant de rassurer Urbain Zountchémé et toute l’équipe de l’entière disponibilité du Président national à l’accompagner dans cette noble et exaltante mission pour la réussite de son mandat.

« Les différentes actions annoncées entrent en phase avec la vision de l’actuelle équipe dirigeante de la commune de Pobè. Nous allons ensemble œuvrer pour l’enracinement de l’organisation dans notre localité au profit de nos populations », a déclaré le Maire de la commune de Pobè, Simon Dinan, parrain du mandat. Il a rassuré le président Urbain Zountchémé de son entière disponibilité et de son conseil communal à l’accompagner pour un mandat réussi. « Ensemble, nous allons relever le défi et amorcer le développement de notre localité », a-t-il insisté.

Cette phase protocolaire sera suivie de la remise des lettres de mission aux membres du Comité directeur local.

Après la cérémonie de lancement, les aspirants ont suivi un module de formation sur le thème : « Droits, devoirs et Plan de carrière ». Ce thème a été facilité par la Vice-présidente exécutive nationale (VPEN), Christiane Kpohouégbé et son assistant Ulrich Agnoun.