Manchester United veut payer 60 millions pour le nouveau Paul Pogba et le voler à Liverpool et à l’AC Milan

Les ressources des Red Devils pour surveiller les jeunes joueurs dans les ligues étrangères sont énormes et ils ont trouvé le nouveau Pogba qui conviendrait à leur équipe.

Ole Gunnar Solskjaer n’est jamais satisfait de son équipe. Les fans ont pensé qu’il avait déjà un milieu de terrain parfait avec Paul Pogba, McTominay et Bruno Fernández, mais il a signé Donny Van de Beek. Ensuite, les Red Devils s’attendaient à l’arrivée d’ Erling Haaland mais à la place, ils ont acheté Edinson Cavani, qui est beaucoup plus âgé.

Alors, quel est le nouveau joueur qu’ils veulent maintenant? Est un nouveau milieu de terrain, un remplaçant possible de Paul Pogba s’il décide de partir au Real Madrid ou à la Juventus. On parle de Boubakary Soumare. Le joueur de 21 ans joue actuellement pour Lille et il est l’un des meilleurs espoirs de la Ligue 1, c’est pourquoi les Red Devils se battent avec d’autres clubs.

Liverpool et l’ AC Milan sont également impliqués dans des discussions avec Lille . De plus, il est français et il s’est très bien développé en Ligue 1 pour que le PSG puisse se présenter à tout moment et le signer sans hésiter. Manchester United veut le sécuriser en offrant au club un montant de 60 millions de dollars mais, est-ce suffisant?

C’est un joueur vraiment grand et habile, comme Paul Pogba. Le problème, c’est qu’il y a plusieurs années, les Red Devils ont payé près de 120 $ pour l’actuel champion du monde français, maintenant ils veulent obtenir une version plus jeune de lui en payant la moitié de ce montant? Lille le sait et va vendre Soumare pour plus de 60 millions.