Man Utd : «Il y a des hauts et des bas dans le football», Solskjaer sur les critiques

Avant le déplacement de Manchester United à Everton, ce samedi dans le cadre de la 8e journée de Premier League, Ole-Gunnar Solskjaer s’est arrêté en conférence de presse sur les critiques et les bruits entourant sa situation.

«Si je ne fais pas confiance à mes convictions et à mes valeurs, à la qualité de mon staff et de mes joueurs, qui d’autre le fera ? Je ne regarde pas un ou deux résultats. On a trop insisté sur le fait que l’on n’ait pas marqué contre Arsenal et Chelsea. Il n’y a pas longtemps, nous avions produit les meilleures choses contre Leipzig et le Paris Saint-Germain. Il y a des hauts et des bas dans le football. Vous devez avoir confiance en vous et en vos joueurs. Le club a été très positif avec moi.»