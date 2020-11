Man City : Pep Guardiola se prononce sur sa prolongation !

Présent sur le site officiel des Citizens, Pep Guardiola a réagi à sa prolongation. L’entraîneur espagnol se sent honorer pour cette relance.

Arrivé à l’Etihad Stadium en 2016, l’ancien coach du Bayern Munich et du FC Barcelone s’est dit très heureux de poursuivre l’aventure dans le nord-ouest de l’Angleterre.

«Depuis mon arrivée à Manchester City, je me sens si bien accueilli dans le club et dans la ville elle-même, de la part des joueurs, du personnel, des supporters, des habitants de Manchester et du président et du propriétaire.»

«Depuis, nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, marqué des buts, remporté des matchs et des trophées, et nous sommes tous très fiers de ce succès. Avoir ce type de soutien est la meilleure chose qu’un manager puisse avoir.»

«J’ai tout ce que je pourrais souhaiter pour bien faire mon travail et je suis honoré de la confiance que le propriétaire, le président, Ferran (Soriano) et Txiki (Begiristain) ont témoigné en moi pour continuer pendant encore deux ans après cette saison. Le défi pour nous est de continuer à nous améliorer et à évoluer, et je suis très heureux d’aider Manchester City à le faire », a-t-il déclaré.