Man City : Pep Guardiola reste optimiste sur la prolongation de De Bruyne

Ce mardi, la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a apporté son soutien à l’attaquant de United suspendu trois matches par la fédération anglaise (FA) pour son message jugé raciste. Une réaction convergente avec celle de l’AFU.

Après le communiqué du syndicat des footballeurs uruguayens qui exige la levée de la suspension, c’est au tour de la Conmebol de réagir pour défendre l’ancien buteur du Paris Saint-Germain.

D’après l’instance américaine : «La mesure disciplinaire prise à l’encontre du joueur (…) ne tient manifestement pas compte des caractéristiques culturelles et de l’utilisation de certains termes dans le discours quotidien de l’Uruguay»

«le jugement de ce type de déclarations dans le cadre d’un processus qui peut déboucher sur des sanctions pour l’athlète et qui affecte sa réputation, doit toujours être effectué en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été faites et, surtout, des particularités culturelles de chaque joueur et de chaque pays», a-t-il ajouté dans le communiqué.

Ainsi, si la Confédération sud-américaine condamne «avec la plus grande énergie toute manifestation raciste ou discriminatoire», elle estime que «le cas spécifique pour lequel Cavani a été sanctionné ne figure pas dans l’une d’entre elles».