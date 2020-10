Mali : une ministre du gouvernement de transition positive au Coronavirus

Adamu Garba, ancien candidat à la présidentielle réclame contre le Pdg de Twitter devant la Haute Cour fédérale d’Abuja la somme d’un milliard de dollars pour son supposé soutien à la manifestation #EndSARS.

L’ex- candidat présidentiel et politicien Nigérian, a déposé une plainte contre Twitter et son fondateur, Jack Dorsey. Il leur réclame un milliard de dollars devant la Haute Cour fédérale d’Abuja, à cause de la manifestation #EndSARS en cours au Nigeria.



L’homme qui avait déjà menacé Jack Dorsey quand il a apporté son soutien à la manifestation #EndSARS la semaine dernière, passe à une vitesse supérieure. Il sollicite le concours du tribunal pour obloger Jack Dorsey à payer 1 milliard de dollars au gouvernement nigérian en compensation de tous les dommages causés par la manifestation #EndSARS.



« Je suis sûr que la plupart d’entre vous sont au courant de ce qui se passe. Maintenant, nous avons plusieurs soulèvements dans le pays, la destruction de tant de vies et de propriétés est en cours et par conséquent, nous demandons à Jack Dorsey de venir payer au gouvernement nigérian 1 milliard de dollars en compensation pour tous les dommages qu’il a causés à ce pays et nous le savions également. C’est exactement le genre de scénario qu’ils jouent dans d’autres pays lorsqu’ils interviennent sur leur plateforme sociale.

Donc, pour son abus flagrant de privilège, parce que c’est une plate-forme où la plupart des Nigérians crédules se sont joints et l’ont activement patronné et soutenu, il a tweeté que les gens devraient faire un don à un compte Bitcoin, un compte qui n’est pas traçable, pour nous.

Le jeu final est de renverser le gouvernement démocratiquement élu de la République fédérale du Nigéria et donc en tant que citoyen patrotique, je ne peux pas m’asseoir et attendre que notre pays dégénère comme la Libye … comme nous l’avons vu maintenant en Égypte qui a fini par être un cimetière.

Nous ne pouvons pas permettre que ce genre de dommages se produise au Nigéria et c’est pourquoi nous sommes ici pour lui demander de s’assurer qu’il se conforme pour venir payer au gouvernement nigérian un milliard de dollars en règlement pour tous les dommages qu’il cause dans ce pays. »

« Pour qu’il puisse continuer à opérer dans l’espace Internet nigérian, il doit ouvrir une entreprise au Nigéria, employer de la main-d’œuvre, payer des impôts locaux et soumettre tous les maux et les mauvaises actions qui se produisent au marché de Twitter à l’autorité intimée.» conclut-il.