Mali : Sidiki Diabaté désormais libre de ses mouvements

Ecroué le 24 septembre dernier, le célèbre artiste malien, Sidiki Diabaté a bénéficié d’une liberté provisoire. Il est ainsi libre de ses mouvements, après plus de mois de détention dans une affaire de violence conjugale.

D’après ses proches, Sidiki Diabaté aurait recouvré provisoirement sa liberté, ce mardi 29 décembre 2020. Cette liberté provisoire lui serait accordée par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de la commune 3 après plusieurs demandes infructueuses de ses avocats.

Il est reproché à l’artiste d’avoir séquestré et battu sa compagne, Mariam Sow. En effet, il est accusé de violences conjugales, coups et blessures volontaires et voies de faits.

Notons que Sidiki Diabaté est l’un des meilleurs artistes de son pays, le Mali. Sa libération est une bonne nouvelle pour les fans de l’artiste.