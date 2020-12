Mali : «Sidiki Diabaté a payé une caution de 15 millions de francs CFA», explique son avocat

Le célèbre humoriste ivoirien Michel Gohou a été doublement couronné à African Talent Awards 2020. L’annonce a faite par lui-même, via un post sur sa page facebook, ce mardi 29 décembre 2020.

Michel Gohou a été doublement distingué à African Talent Awards 2020 dans les catégories «Film Africain de l’année» et «Meilleur Comédien de l’année». «Très chers fans, je viens de remporter deux Trophées à African Talent Awards 2020 : Le Prix du Film Africain de l’année (Gendarme d’Abobo) et le Prix du Meilleur Comédien de l’année», a-t-il annoncé avant d’exprimer toute sa gratitude aux fans pour leur soutien et leur engagement à ses côtés.

«Merci à vous tous ! Merci de me porter si haut, merci de faire de moi une personne meilleure. C’est grâce à votre Force que je réussi tout ce que j’entreprends. Je continuerai de travailler d’arrache-pied pour toujours vous satisfaire. Toute la gloire revient à l’Éternel Dieu des armées», a-t-il ajouté.

Né le 10 décembre 1963 d’un père ivoirien et d’une mère Burkinabé, Michel Gohou est l’un des célèbres humoristes qui fait la fierté de l’Afrique aussi bien en Afrique que dans le monde. Comédien, acteur, producteur, scénariste, il a joué dans plusieurs films et séries et totalise 31 ans de carrière.

Cette distinction est une bonne nouvelle pour les fans et les proches de l’humoriste Michel Gohou. Notons que African Talent Awards est un évènement annuel de distinction et de mérite des jeunes talents africains dans tous les domaines d’activités.