Mali : les assurances de Sidiki Diabaté aux autorités après sa sortie de prison

A la faveur d’un post sur sa page facebook, vendredi, le célèbre artiste malien, Sidiki Diabaté a exprimé sa gratitude à tous ceux qui l’ont soutenus lors de son incarcération à la maison d’arrêt et de correction de Bamako. Saisissant l’occasion, il a rassuré les autorités de son pays sur sa disponibilité pour la poursuite de la procédure.

«Mes chers fans, chers amis , chers collaborateurs, les grandes familles griottes, les artistes, les activistes et blogueurs, les anonymes du Mali, d’Afrique et du monde. C’est du fond du cœur que je vous adresse mes remerciements les plus sincères», a écrit Sidiki Diabaté. Dans son message, le célèbre artiste malien a remercié non seulement tous ceux qui ont cru en lui, lui ont témoigné tant d’attention et d’affection mais aussi lui ont montré leur infaillible soutien de près ou de loin.

«Et à vous tous qui avez porté ma peine à bout de bras du début jusqu’aujourd’hui à travers vos prières, vos messages, vos visites, vos vidéos etc. Recevez mes vifs remerciements. Merci d’avoir été là pour moi, votre soutien indéfectible m’a permis d’affronter ce moment au combien douloureux. Vous avez été d’un grand réconfort pour moi et ma famille. Que le tout puissant vous bénisse tous ainsi que vos familles respectives», a-t-il ajouté.

Jouissant d’une liberté provisoire, Sidiki Diabaté n’a pas manqué de rassurer les autorités de son pays sur sa disponibilité pour la poursuite de la procédure. «À nos autorités, je tiens à vous rassurer de ma disponibilité sans faille jusqu’à la fin de la procédure», a-t-il rassuré.

Et de poursuivre : «… nous vous annoncerons très prochainement les mesures fortes que nous avons décidées de prendre afin de partir sur de nouvelles bases pour votre plus grand bonheur».

Pour ailleurs, Sidiki Diabaté a souhaité pour l’humanité un nouveau départ, une année de prospérité et de paix dans le monde. «Ensemble nous réaliserons de très grandes choses», a-t-il souligné.

Incarcéré le 25 septembre dernier à la maison centrale d’arrêt de Bamako, il a bénéficié, le lundi 28 décembre 2020, d’une liberté provisoire. Il est reproché à l’artiste d’avoir séquestré et battu sa compagne, Mariam Sow. Il est surtout accusé de violences conjugales, coups et blessures volontaires et voies de faits.