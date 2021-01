Mali : le Cnsp bientôt dissout

Au cours de la 58ème session ordinaire qui s’est tenue le 23 janvier par visioconférence sous la présidence du président Ghanéen, Nana Akufo Addo, la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a abordé plusieurs sujets, d’ordres économique, politique, humanitaire et sécuritaire de la sous-région dont la situation au Mali.

Les chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cedeao continuent d’être préoccupés par la situation sociopolitique au Mali. Au cours de cette session, la Conférence a pris note du rapport du Médiateur de la Cedeao, Goodluck Jonathan sur le suivi de la transition au Mali ainsi que de la mise en place effective des organes de la transition et de la nomination de leurs responsables respectifs.

Cependant, les présidents de la sous-région ouest-africaine ont souligné la nécessité de la mise en œuvre de toutes les décisions de la transition dans une démarche plus consultative et plus inclusive de toutes les parties prenantes. Ils ont invité à la transparence et au respect des procédures légales en vigueur par rapport aux interpellations effectuées dans le cadre de la récente affaire de tentative de déstabilisation et de l’atteinte à la sureté de l’Etat.

«La conférence exhorte les autorités maliennes à conduire une transition apaisée et le Gouvernement de la Transition à élaborer et diffuser une feuille de route assortie d’un plan d’action et d’un calendrier d’exécution, de manière à veiller au respect du calendrier de transition défini par la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cedeao. Elle s’inquiète de la non dissolution du Cnsp alors que le gouvernement de transition est formé depuis», lit-on dans le même communiqué final de cette session.

Il ressort aussi de ce communiqué final que la Conférence a été informée par le Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali, Bah N’Daw, de l’adoption d’un décret de dissolution du Cnsp.

Ce décret sera rendu public incessamment, ainsi que la soumission dans les jours à venir de la feuille de route de la Transition pour adoption par le Conseil National de la Transition.

Par ailleurs, la Conférence décide de demeurer saisie et encourage le Médiateur à continuer ses efforts de suivi de la Transition.