Mali : l’armée française tue un chef d’Aqmi responsable du rapt des journalistes RFI morts en 2013

Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu en audience ce jeudi 10 juin 2021 au Palais de la Marina, le Président de la Commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop, en visite de travail au Bénin. Il était accompagné du Commissaire de l’UEMOA, Jonas Gbian et du Représentant Résident Yawovi Batchassi.

«L’objet de ma visite est de venir remercier le Président après ma nomination à la tête de la Commission pour cette marque de confiance et renouveler la disponibilité de la Commission pour prendre en charge les orientations et avis des Chefs d’Etat», a confié Abdoulaye Diop au terme de son audience.

Ce dernier a bénéficié du soutien du chef de l’Etat béninois dans le cadre de sa nomination à la tête de l’UEMOA le 10 avril dernier par la Conférence des Présidents.A en croire le président de la Commission de l’UEMOA, Patrice Talon joue un rôle important dans les activités de l’union.

«Nous avons également voulu, de vive voix, recueillir ses avis, recueillir ses conseils, pour nous permettre d’asseoir la feuille de route sur laquelle nous sommes en train de travailler», a déclaré Abdoulaye Diop.

Les deux personnalités ont échangé sur les questions économiques et sécuritaires dans la sous-région ouest-africaine ainsi que la relance économique post-Covid-19.

«(…) Nous avons discuté des questions de l’heure notamment des questions sécuritaires. Nous savons tout ce qui se passe dans la sous-région ouest africaine au niveau de l’UEMOA de façon générale.

C’est vrai que les questions sécuritaires se posent de façon plus accrue dans un certain nombre de pays mais tous les pays sont concernés. Aucun pays n’est potentiellement à l’abri de ces difficultés que nous rencontrons. Nous avons largement débattu et discuté de ces questions pour voir ce qui pourrait être fait en cette matière et aider les Etats membres à mieux faire face à cette situation», a-t-il ajouté, rapporte 24 Heures au Bénin.

L’audience s’est déroulée en présence du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni et celui des Affaires étrangères et de la Coopération Aurelien Agbenonci.