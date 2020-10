Mali : la Cedeao se félicite de la libération de Soumaïla Cissé

Le président de la commission de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a réagi à la libération de quatre otages dont Soumaïla Cissé.





Pris en otage depuis plusieurs mois, le président de l’Union pour la République et la démocratie (Urd), Soumaïla Cissé et trois autres otages sont enfin libres de leur mouvement. Des réactions fusent de toutes parts.







La Cedeao n’a pas voulu rester en marge de cette joie mondiale qui anime les hommes en guerre contre le terrorisme en Afrique et dans le monde. Elle félicite tous ceux qui ont œuvré pour cette fin heureuse de la situation anxieuse.



Par ailleurs, la commission de la Cedeao invite les dirigeants Maliens et les autres forces à continuer sur la même lancée en vue d’en découdre définitivement avec la peste qui gangrène le pays depuis plusieurs années.

