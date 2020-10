Mali : douze personnalités dont Boubou Cissé libérées

La junte annonce avoir libéré douze personnalités dont l’ancien premier ministre Boubou Cissé capturé depuis le 18 août dernier, jour du coup de force.

C’est un pas décisif dans le processus du dénouement de la crise au Mali. Une étape supplémentaire après la nomination d’un gouvernement de transition dirigée par Bah Ndaw et la levée lundi dernier par la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) de l’embargo commercial et financier qui touchait durement le pays depuis plus d’un mois.

Selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux du CNSP, on retrouve parmi les personnalités libérées l’ex-Premier ministre, Boubou Cissé, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné, des généraux Ibrahima Dahirou Dembélé, M’bemba Moussa Keïta, Oumar Dao, Ouahoun Koné, Boukary Kodio, Abdramane Baby, Abdoulaye Coulibaly, Moustapha Drabo et le colonel-major Faguimba Kansaye.

Le président déchu Ibrahim Boubacar Keita, relâché dès la fin du mois d’août, est toujours aux soins à Abu-Dhabi aux Emirats Arabes Unis.

C’est l’une des conditions que pose la Cedeao avant la visite cette semaine à Bamako de son président, le chef d’État ghanéen, Nana Akufo-Addo. Les lignes bougent donc et le Mali peut réintégrer toutes les instances régionales et internationales.