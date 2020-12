Mali : attaques simultanées contre des camps des forces maliennes et étrangères dans le nord

Leopoldo Luque, le jeune médecin de Maradona, a été accusé d’un crime de mort injustifiée et doit maintenant montrer qu’il a bien agi en traitant le footballeur. La famille soutient que sa performance a déclenché sa mort.

La mort de Diego Armando Maradona a laissé le cœur brisé à des millions de fans et la star du football argentin est décédée à l’âge de 60 ans sous une traînée de mystère et d’indignation, car beaucoup pensent qu’il y a eu des allégations de négligence médicale qui en ont résulté. dans l’issue fatale et cela aurait bien pu être corrigé, avec le résultat que Diego Armando Maradona serait maintenant en vie, mais pas entièrement en bonne santé.

C’est du moins ce que soulignent nombre de ses partisans, ainsi que certains membres de la famille du footballeur vétéran, qui accusent le médecin sans regret d’avoir commis des irrégularités présumées dans son cas.et que maintenant avec sa mort il devra y répondre devant un juge. Et, apparemment, ses plaintes ont porté fruit, car il vient d’être inculpé.

Maintenant, la justice argentine enquête sur le processus complexe qui a conduit Diego Armando Maradona à l’issue fatale. Une procédure judiciaire qui a attiré l’attention sur son dernier médecin personnel, le Dr Leopoldo Luque, qui vient d’être mis en examen dans une affaire préliminaire sous l’accusation éventuelle d’un crime d’homicide coupable.

Bien qu’il n’ait pas encore été possible de prouver les irrégularités signalées à partir de nombreux espaces différents, le médecin doit faire l’objet d’une enquête approfondie.pour déterminer s’il y a bien eu une faute du médecin qui pourrait justifier le décès du footballeur, à la suite d’un arrêt cardiaque. Ainsi, déjà ce dimanche matin, son discours a été enregistré, ainsi que la propre consultation de Leopoldo Luque.

À 39 ans, Leopoldo Luque a vécu en 2018 le grand honneur d’être nommé nouveau médecin personnel de Diego Armando Maradona. Tout un honneur, qui lui coûte désormais le respect professionnel, du moins parmi les supporters du footballeur qui l’accusent d’avoir commis une grave négligence qui a conduit à la mort de leur idole.

La première, selon eux, est de recommander la dernière opération du joueur argentin pour traiter l’œdème cérébral début novembre. Une intervention pour tenter d’éliminer les conséquences d’une chute retentissante subie chez lui alors qu’il était dans des conditions douteuses. Là, le médecin ne pouvait pas faire grand-chose.

C’est pourquoi, depuis son environnement le plus proche, ils assurent qu’il est «émotionnellement dévasté» pour avoir été accusé dans cette affaire trouble. Ils ont également voulu défendre leur bon travail lorsqu’ils traitent un patient comme Diego Armando Maradona, qui est très malade, étant donné qu’il a toujours mis des problèmes dans le traitement à suivre, peu comme le respect des décisions et des directives médicales et pourquoi ne pas le dire., avec des antécédents d’utilisation et d’abus de substances illégales qui n’ont pas aidé son corps à récupérer après une opération cérébrale agressive. Et c’est que, autant que le médecin pouvait faire de mal, il ne faut pas oublier que le corps du footballeur était très gaspillé par les excès.

Cependant, la polémique continue de hanter Leopoldo Luque, d’autant plus qu’il a profité de la popularité de son patient pour faire sensation sur les réseaux sociaux. C’est ce qu’il a fait le 14 novembre, dix jours après son opération cérébrale pour traiter l’œdème, lorsque le médecin a publié une photo de Maradona serrant sa tête avec un bandage protégeant les points de suture. La famille s’est plainte de cette action virale et a dénoncé que depuis lors, le médecin avait perdu le contrôle de ses propres mouvements, comme ils l’ont confirmé quelques jours plus tard.

Après l’opération et en raison de la décision de Maradona de poursuivre sa convalescence chez lui, deux infirmières se sont occupées de lui à tout moment. L’homme de nuit a terminé sa journée et a vérifié que le patient était toujours en vie à six heures du matin.

Cependant, lorsque son remplaçant est arrivé, le problème s’est posé. Le footballeur souffrait d’une insuffisance cardiaque qui a conduit à un œdème pulmonaire aigu. Bien sûr, cette infirmière a menti au début et a assuré que le joueur allait parfaitement bien quand il est entré, qu’il l’a même senti se lever pour aller aux toilettes.

Cependant, les archives révèlent que ce n’était pas comme ça, il ne s’est pas levé, il est mort en dormantet le psychiatre et psychologue argentin s’en rendit compte, qui arriva le lendemain matin et vit que son inactivité n’était pas compatible avec la vie. Ils ont appelé son médecin et Leopoldo Luque, au bout de quelques minutes, n’a pu annoncer le décès qu’à midi.