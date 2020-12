Mali : 143 kg d’or saisis sur la route de la Guinée

Le Maroc a annoncé, lundi 21 décembre, un couvre-feu nocturne à l’échelle nationale et de nouvelles mesures restrictives à partir de mercredi et pour une durée de trois semaines, afin de juguler la propagation de la pandémie de Covid-19. Le couvre-feu sera en vigueur de 21 heures à 6 heures, «sauf cas exceptionnel».

Les nouvelles mesures incluent aussi l’interdiction des fêtes, des rassemblements publics ou privés et la fermeture des restaurants, cafés, commerces et grandes surfaces à 20 heures, détaille un communiqué du gouvernement relayé par l’agence de presse MAP.

Les restaurants dans les grandes villes de Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger devront fermer totalement pour une durée de trois semaines, ajoute la même source. Ces décisions ont été adoptées afin de «renforcer les procédures de l’état d’urgence sanitaire» en vigueur depuis mi-mars, sur «la base des recommandations de la commission scientifique et technique».

La pandémie ne faiblit pas au Maroc, où plus de 2 000 nouveaux cas positifs sont recensés chaque jour. Les médias locaux ne manquent pas d’alerter sur la baisse du nombre de tests réalisés chaque jour.

Le Maroc comptabilise au total plus de 418 000 cas de contamination, dont 7 000 décès et plus de 380 000 guérisons, selon un dernier bilan officiel. Pour contenir la pandémie, qui frappe de plein fouet son économie, ce pays de 35 millions d’habitants espère lancer d’ici à la fin de l’année une campagne nationale de vaccination visant à immuniser en trois mois quelque 20 millions d’adultes. Sa date de lancement n’a pas encore été annoncée.

Le Maroc a prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 janvier. Plusieurs villes du pays étaient déjà soumises à des restrictions de circulation : Casablanca vit sous couvre-feu nocturne depuis septembre.

Avec AFP