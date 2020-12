Maître Gims : le rappeur dévoile une photo sans lunettes qui fait l’unanimité sur la toile

Attention les yeux ! Kylie Jenner vient de dévoiler une vidéo de sa tenue du jour sexy via sa story Instagram ! Une tenue à la fois décontractée et sexy !

La température est montée d’un cran sur Instagram ce samedi 12 décembre 2020 ! En effet, la belle Kylie Jenner a posté une vidéo de sa tenue du jours : un jogging ainsi qu’une brassière une noir très sexy !

Une tenue très confortable que la jeune femme de 23 ans avait associé à une mise en beauté très glamour ! En effet, la maman de Stormi était comme à son habitude très bien maquillée ! On vous laisse donc admirer à votre tour la tenue et la mise en beauté de la belle Kylie Jenner ci dessous ! Il s’agit bien évidemment d’une capture d’écran de la story Instagram de la belle brune !

La veille, Kylie Jenner a posté pas moins de 7 photos via son feed Instagram ! Sur les clichés en question, la jeune femme portait une magnifique robe jaune moulante ! Une couleur qui allait à ravir à la star… C’est du moins l’avis des internautes !

En effet, le post en question cumule déjà plus de 7 millions de likes sur le réseau social, un vrai record pour la jeune femme de 23 ans ! Les commentaire sont également très nombreux… on vous propose donc d’en découvrir quelques uns !

«Tellement belle Kylie Jenner, cette robe te va trop bien», «Tu rayonnes dans cette robe jaune, un vrai rayon de soleil », peut on ainsi lire sur le réseau social de la maman de Stormi !

Des commentaires tous plus adorables les uns que les autres et qui feront donc plaisir à la belle Kylie ! On vous invite donc à découvrir les 7 clichés en question ci dessous !