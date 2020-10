Madbi : l’amoureux de Emma Lohoues très inquiet pour elle, la raison

Dans une récente apparition sur les réseaux sociaux, S Kelly évoque la mère du Dahishikan, Tina Glamour et Vetcho Lolas. Il établit la liste des marginalisés de la côte d’Ivoire.

Contrairement aux différents scandales dont il est l’auteur et qui font son buzz sur les réseaux sociaux, le chanteur SKelly est venu cette fois-ci en paix et pour la paix. Réputé pour ne pas avoir la langue dans la poche et assez controversé en raison de sa personnalité très atypique, S Kelly estime qu’il est l’un des artistes mal-aimés du peuple ivoirien.

D’ailleurs, il reconnaît ne pas être le seul dans cette situation peu adéquate. En effet, lors de son récent passage à l’émission peopl’emik, il a livré certaines confidences à propos de Vetcho Lolas et Tina Glamour :

«Les ivoiriens n’aiment pas ce qui est bon. Il (parlant de Vetcho Lolas) est talentueux. Les gens ne font que le dénigrer. Tina Glamour n’a rien fait à personne. Pourtant les ivoiriens l’insultent». Par ces mots, l’oiseau rare exprime son soutien indéfectible à ses pairs.

Rappelons que sur ce même plateau de l’émission peopl’emik, le chanteur a perdu tout contrôle de lui même. Il est même aller jusqu’à s’attaquer à un présentateur et déchiré leur conducteur d’émission. Cependant par la suite il s’est avéré que tout cela n’était que mise en scène.