«Ma fille, Dewy, est têtue comme moi», Charly Boy

Il y a deux semaines, l’artiste non-conformiste, Charly Boy, et sa fille, Dewy, ont eu un brouhaha sur les réseaux sociaux sur sa publication Instagram qui détaillait comment il avait réagi lorsque ce dernier lui avait d’abord dit qu’elle était homosexuelle.

Peu de temps après la publication de Charly Boy, Dewy s’est également rendue sur sa page Twitter pour affirmer que son père l’avait en fait envoyée hors de la maison et l’avait laissée bloquée.

Cependant, dans une interview avec Sunday Scoop, l’auto-acclamé «Area Fada» a noté que le comportement de Dewy lui rappelait comment il s’attaquait habituellement à son défunt père, le juge Chukwudifu Oputa, chaque fois qu’ils étaient en désaccord.

Il a dit: «Les jeunes agiraient toujours de cette façon. Je me souviens que quand j’étais plus jeune, j’ai donné à mon père une période très difficile et les médias sociaux n’existaient pas à l’époque.

Je lui ai vraiment «montré» parce que j’essayais de gagner mon indépendance et que je ne voulais pas être sous l’ombre de qui que ce soit. Je sens que d’une manière ou d’une autre, c’était la bataille qui se déroulait entre moi et ma fille, Dewy.

Je ne suis pas né en tant que Charly Boy. Je sais tout ce que j’ai traversé. Les enfants voient leurs parents comme démodés et les parents peuvent penser que leurs enfants ne sont pas encore des adultes. Elle savait qu’elle mentait et je le savais aussi mais parce qu’elle avait mal, elle voulait me renvoyer quelque chose.

Elle m’a appelé parce qu’elle voulait me faire mal paraître. Mes enfants et moi parlons tout le temps et je ne l’ai pas chassée de la maison. Comme je l’ai dit, quand j’ai su qu’elle était lesbienne, je me suis demandé si j’avais échoué en tant que père.

«On peut bien éduquer un enfant, mais les parents n’ont pas le contrôle total sur les résultats d’un enfant. Le tétras de ma fille était qu’elle voulait raconter son histoire à sa manière. J’ai aussi raconté mon histoire à ma manière.

Mon père m’a finalement accepté pour qui j’étais et s’est même vanté qu’il était mon père. J’ai réussi ma vie. Je suis plus populaire que lui et encore plus riche, mais je ne peux pas prétendre avoir plus de sagesse que lui.

Lorsqu’on lui a demandé si Dewy s’était excusée pour son explosion, son père a répondu: «Les personnes qui peuvent blesser quelqu’un sont celles que l’on aime le plus. Je n’étais pas trop en colère (contre elle). Je savais ce qu’elle essayait de faire.

Elle était juste en colère et amère. Elle ne s’est pas excusée parce qu’elle est têtue comme son père. Elle a ses façons de s’excuser, même si ce n’est pas verbal. C’est pourquoi je me sens le mieux placé pour parler aux parents.