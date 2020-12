M. Pokora : le chanteur met les points sur les i suite aux propos d’Aya Nakamura

Il y a un mois, Aya Nakamura s’avouait surprise suite à la victoire de M. Pokora aux MTV European Music Awards. Partageant son désarroi sur les réseaux sociaux, l’interprète de «Doudou» déclarait sur Twitter : «Il a gagné pour quel son ? Rien contre lui mais il n’est même pas dans le top 10.»

Répondant indirectement à la chanteuse, M. Pokora a déclaré sur le plateau de «Touche pas à mon poste» cette semaine : «Là où elle a fait une erreur, c’est quand elle parle de Top 10. C’est quoi, le Top 10 streaming ? Non, le Top 10 streaming, je n’y suis pas. Par contre, le Top 10 physique, j’y suis depuis dix-sept ans. Le Top 10 de remplissage de tournée, j’y suis, et depuis dix-sept ans.»

Selon le chanteur, les fans de la star et les siens ne montrent tout simplement pas leur enjouement de la même façon, ce qui explique leur succès très différents.

«Un public d’une génération qui a commencé en 2003», ajoute M. Pokora, «et un public qui est là depuis trois ans, qui est très stream. Le problème du public streaming, c’est aussi que c’est beaucoup de touristes, des gens qui n’achètent pas forcément. Elle cartonne, c’est une certitude. Ce n’est pas une question de qui cartonne le plus mais c’est le public le plus motivé, le plus mobilisé qui gagne.»

Lorsqu’il lui a été demandé si les propos de la chanteuse l’avait blessé, l’interprète de «Les Planètes» a répondu : «Pas du tout, parce que je n’ai pas besoin de me justifier. Est-ce que j’ai encore besoin de me justifier ?»