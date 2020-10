Luka Modric : «Le Clasico est toujours un match différent et on sera au niveau !»

Zinedine Zidane après la lourde débâcle encaissée à Bernabéu ce mercredi, s’est prononcé en conférence de presse. Le tacticien français se sent responsable de cette chute libre.

Deuxième défaite d’affiler pour le champion en titre de la Liga. Après celle de Cadix (0-1), le Réal Madrid consomme encore une nouvelle déroute contre Shakhtar Donetsk (2-3). Et tout ceci sur sa propre pelouse.

Cependant, il est temps de remettre les pendules à l’heure, car le classico se pointe déjà à l’horizon (24 octobre) et la Casa Blanca doit d’or et déjà trouvé une solution pour étinceler. Dans cette dynamique, Zinedine Zidane s’est exprimé sans pour autant oublier leur soirée cauchemardesque.

«Un mauvais moment. C’était une mauvaise première mi-temps, pas tant pour les joueurs. Ils sont sur le terrain et ils courent. Mais je n’ai pas vu l’équipe comme je le voulais et quand vous ne voyez pas l’équipe comme vous le vouliez, c’est de votre faute.»

«Heureusement, nous avons eu une réaction en seconde période, car ils ne méritent pas ça, ce sont des champions et ça me dérange. Je suis responsable et je dois chercher des solutions, car cela ne peut pas arriver. Et c’est ce que je vais essayer de faire. Ils sont sur le terrain et ont besoin de solutions», a tenté d’expliquer le coach tricolore en conférence de presse.

«Nous avons manqué de confiance, entrer dans le match comme nous savons le faire et c’est maintenant un moment difficile. On a réagi, il y a une réaction des joueurs, qui sont là. Impossible pour nous d’égaliser. Maintenant je vais réfléchir et réfléchir.»

«Les changements dans le onze ? Oui, c’est dû à l’accumulation de matchs, car ce sont des joueurs qui ne se reposent jamais. Nous avons un match tous les trois jours. Mais bon, il n’y a aucune excuse. Ce sont des décisions que j’ai prises et je dois trouver ce qui nous amènera à redevenir forts et à gagner. Et j’ai quelques jours», a conclu Zizou. Le samedi n’est plus loin !