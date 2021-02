Luis Suárez et la complicité avec Diego Simeone avec laquelle ils ont humilié Ronald Koeman

L’attaquant uruguayen a évoqué la complicité avec l’entraîneur argentin qui fait honte à Koeman.

L’Atlético Madrid a remporté une autre grande victoire ce dimanche, date à laquelle il a battu Cadix 4-2 en Liga. Luis Suárez a joué un rôle clé dans le jeu, comme il le fait depuis son arrivée dans les Colchoneros. L’attaquant uruguayen a marqué deux buts, l’un sur penalty et l’autre sur coup franc.

Suárez a été curieusement exclu du FC Barcelone il y a quelques mois, après l’élimination de la Ligue des champions contre le Bayern Munich 8-2. L’ancien président Josep María Bartomeu a estimé qu’il n’était plus nécessaire et, avec l’approbation de l’entraîneur-chef Ronald Koeman, lui a donné un coup de pied.

Depuis son arrivée à l’Atlético Madrid, l’attaquant a montré à quel point il est génial et, après seulement 20 matchs joués, il a marqué 14 buts. Jusqu’à présent, il est le meilleur buteur de la ligue locale, avec deux buts de plus que Lionel Messi, son ex-grand compagnon et ami du Barça.

Par la suite, il a été révélé que Suárez avait demandé à Diego Simeone lors d’un entraînement au cours de la semaine de le laisser tirer les coups francs. L’entraîneur argentin lui a répondu qu’il n’avait pas autant de buts sur coups francs, mais qu’il pouvait essayer.

Suárez a finalement marqué un grand but ce dimanche et a ri en regardant Simeone dans la célébration, dans un message clair qui montre une complicité qu’il n’avait pas avec Koeman.