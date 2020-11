Luis Figo : «Si Lionel Messi veut partir du Barça, rien ne le fera changer d’avis»

Dans une interview pour Marca, l’homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, a expliqué qu’aujourd’hui, Cristiano Ronaldo le battrait certainement à la course à cause du manque d’entraînement.

Usain Bolt avoue, qu’aujourd’hui, le Portugais de 35 ans serait plus rapide que lui : «Cristiano gagnerait en toute sécurité. Parce qu’il est toujours actif. Il travaille dur tous les jours. Et pour moi, c’est un super athlète. Il est toujours au sommet de son sport. Il travaille très dur et est toujours concentré. Je pense qu’en ce moment, il serait plus rapide que moi.»

Un duel entre les deux légendes sur 100 m vaudrait en tout cas son pesant de cacahuètes.