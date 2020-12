Lorient : accident grave sur la pelouse du Moustoir, un jardinier décédé !

Dans une interview accordée à Europa Press, l’ancien président et actuel candidat du FC Barcelone a abordé plusieurs sujets où il a parlé aussi du dossier Lionel Messi qu’il ne pense pas forcer.

Joan Laporta s’y met bien et se bat bien. Visiblement, l’ancien président des Culés veut coûte que coûte revenir à la tête du club pour le faire changer d’air.

Parmi ses missions, l’une consiste à retenir Lionel Messi au Camp Nou. Et il l’a plusieurs fois martelé dans ses sorties. Mais finalement, il a décidé de ne pas forcer les choses si au moment opportun La Pulga refusait toutes négociations.

«Si Messi dit non, nous l’accepterons et nous devrons passer à autre chose. Ce ne sera pas un obstacle pour nous de réunir un groupe très compétitif et d’entamer une nouvelle étape qui nous mènera aux premiers rangs de la scène mondiale», a-t-il confié.

Occasion d’évoquer aussi le sujet de l’affiche qui a fait couler beaucoup d’encre : «L’affiche est très ‘Laporta’. Si j’ai la chance de diriger à nouveau, je verrai ce qui peut être utilisé et refait. Je suis dans un état d’esprit conquérant», a-t-il expliqué.