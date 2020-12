L’Onu approuve la candidature de l’Ethiopie à la Commission de consolidation de la paix

L’ambassade des États-Unis au Nigéria a de nouveau demandé aux citoyens américains de faire preuve de prudence lorsqu’ils voyagent et résident au Nigéria.

Dans une alerte de sécurité publiée mercredi sur le site Web de l’ambassade, la mission a déclaré que «la criminalité était endémique dans tout le Nigéria, allant de la petite délinquance de rue au détournement de voiture, et les niveaux de criminalité ont tendance à augmenter pendant les vacances».

Il a noté que «des organisations terroristes et des individus inspirés par l’idéologie extrémiste existent dans tout le Nigéria.

«Les centres commerciaux, aéroports, hôtels, clubs, restaurants, lieux de culte, centres de transport, marchés de rue et autres lieux publics fréquentés par les Occidentaux sont des cibles d’attaques courantes.»

La déclaration intitulée «Alerte de sécurité pendant les vacances» indique en outre que des éléments criminels et autres s’infiltrent souvent dans les grands rassemblements.

Il a noté que les manifestations publiques qui, selon lui, étaient courantes, pouvaient entraver la circulation. La mission a exhorté les Américains à être conscients de leur environnement, à faire profil bas et à porter une pièce d’identité appropriée.

L’avis leur a conseillé de «rester vigilants dans les lieux publics et les lieux fréquentés par les touristes / occidentaux; examinez vos plans de sécurité personnels et soyez prudent lorsque vous conduisez la nuit et évitez de marcher après la tombée de la nuit.»