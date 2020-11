L’OMS prévient, cela mettra au moins quatre à six mois…

Le magnat de l’immobilier n’a toujours pas reconnu sa défaite. Devant sa télé espérant une bonne nouvelle, il vit reclus. Avec comme tweeter canal pour licencier celui qu’il veut.

Plus de deux semaines après l’élection américaine, Donald Trump n’a toujours pas reconnu sa défaite. Le président des Etats-Unis passe ses journées enfermé à la Maison-Blanche.

Le président des États-Unis continue de laisser entendre à ceux qui veulent le croire que les votes ont été truqués et qu’il a remporté largement l’élection face à son adversaire démocrate. Et pour le moment, il n’écoute ni ses proches ni Michelle Obama, qui lui a fait passer un puissant message…

Selon ses proches, Donald Trump est même carrément déprimé. En attendant la suite, l’époux de Melania vit reclus dans la Maison-Blanche en renvoyant ceux qui osent le défier.

Selon Business Insider, le président des Etats-Unis a même décidé d’annuler ses plans pour Thanksgivings, fête qu’il devait passer à Mar-a-Lago. “Mise à jour de la planification des fêtes : le Potus et Flotus célébreront cette année les vacances de Thanksgiving à la White House”, a déclaré leur porte-parole rapporte closer.

A la place ? Il passerait ses journées à rafraîchir son fil Twitter et à regarder les chaînes câblées. Car si le président des Etats-Unis n’a quasiment pas fait d’apparition publique depuis onze jours, il est en revanche très actif sur les réseaux sociaux.

Les collaborateurs de Donald Trump ont déclaré au New York Times que “l’humeur du président est souvent sombre”. Pour un responsable, le président des Etats-Unis est même “en mode bunker”.

“Il est encore plus ancré dans sa position qu’il ne l’était au début, a-t-il assuré. Il pense que c’est sa base pour 2024, et que la moitié du pays rassemble des guerriers qui se battent pour lui, et qu’il doit continuer à se battre.”

Depuis le début des annonces des résultats, Donald Trump multiplie également les tweets agressifs et souvent écrits en majuscules pour contester la victoire du président élu, Joe Biden. Et lorsqu’il ne l’utilise pas pour cela, il l’utilise pour annoncer le licenciement de ceux en qui il n’a plus confiance.