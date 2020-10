Lolo Beauté en couple avec un jeune homme moins âgé qu’elle : elle confirme sa liaison avec le jeune Seny Krangba

La célèbre web humoriste ivoirienne Yvidero vient de se prononcer sur la crise pré-électorale qui secoue le pays actuellement à quelques jours de l’élection présidentielle.

Yvidero a tenu à éclairer la lanterne des Ivoiriens sur le silence et le mutisme des artistes en cette période sensible. Et sa réaction est tout à fait claire. Elle ne marchera ni n’interviendra pour un politicien

En effet, depuis quelques jours, certains internautes dénoncent le manque de soutien des artistes Ivoiriens dans la crise qui secoue le pays comme c’est le cas au Nigéria.

Elle a aussi condamné les casses pendant les manifestations. Selon elle, la solution se trouve dans les urnes. Pour Yvidero, les artistes nigérians s’engagent aux côtés du peuple parce que ce dernier les respecte. Ce qui n’est pas le cas ici en Côte d’Ivoire.

«Vous voulez qu’on marche pour une constitution où des gens se sont assis entre eux pour voter. Je ne peux pas marcher pour un politicien. Ce que vous demandez aux artistes là, faites on va voir et nous aussi on va le faire car nous aussi on est enfant des gens», a-t-elle déclaré avant de donner son point de vue. «Quand on veut parler à quelqu’un, c’est dans les urnes que ça se passe, pas en cassant les bus», a écrit la web humoriste dans un post publié sur sa page Facebook.