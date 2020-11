Lola : la femme qui divise les frères jumeaux selon Paul Okoye (P-Square)

Cinq ans après la mort tragique de sa fille Bobby Kristina, Bobby Brown vient d’être frapper par un autre malheur. Le corps sans vie de son fils Bobby Junior vient d’être découvert.

Bobby Brown junior, le plus jeune fils de 28 ans de Bobby Brown et Kim Ward a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles mercredi, selon TMZ. Alors que l’enquête est toujours en cours, des sources ont déclaré au média qu’elles ne pensaient pas qu’il y avait un acte criminel impliqué.

Bobby Brown junior faisait partie de ses sept enfants du rappeur, qui sont entre autres LaPrincia, 30 ans, Landon, 34 ans, Cassius, 11 ans, Bodhi, 5 et 4 ans Hendrix. Bobby Brown Jr. vivait dans cette communauté fermée à Encino, en Californie et laisse dans le deuil ses parents et ses cinq frères et sœurs; il n’avait pas d’enfants à lui.

Bobby Jr.est le deuxième enfant que le rappeur de 51 ans a perdu, cinq ans seulement après la mort de sa fille Bobbi Kristina Brown, qu’il a partagée avec son ex-épouse décédée, la chanteuse légendaire Whitney Houston.