«L’œuvre de Dieu est un business», dixit ce pasteur

L’argent et la renommée, c’est les choses les plus importantes pour le révérend Obofour qui conseille les chrétiens de se battre pour cela au lieu de courir derrière le paradis qui leur fait vivre une vie misérable sur terre.

Le populaire et riche pasteur ghanéen, qui se trouve être l’un des hommes de Dieu les plus enviés de son pays, a enfin dévoilé les deux missions de l’homme sur cette terre d’après lui.

Pendant que d’autres chrétiens pensent que c’est le paradis qui représente la principale mission sur cette terre, le révérend à son niveau déclare que c’est l’argent et la renommée.

Et cependant, via une vidéo, il conseille les chrétiens de se battre pour ça sinon leur passage sur terre ne serait qu’en vain. Et un échec bien encaissé en aval.

«Il y a deux choses que vous devez obtenir, l’argent et la renommée. Ne laissez aucune personne stupide vous tromper sur le fait que nous sommes sur terre à cause du paradis, mais nous sommes ici en mission et vous devez l’accomplir», a déclaré le révérend Obofuor avec véhémence.

«Si vous n’accomplissez pas votre mission, vous êtes un échec. Ne me dites pas que vivre une vie somptueuse et rendre la vie confortable pour vos enfants et avoir toutes les bonnes choses sur terre sont des choses du monde », a-t-il ajouté.