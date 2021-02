Lloyd Reign : le chanteur Gabonais dépeint sa vision de «Mona Lisa»

Ric Hassani dévoile son deuxième album studio The Prince I Became dans lequel on retrouve les superstars Sauti Sol, Nicky Jam, Calledout Music, Frank Edwards et Kuami Eugene. Cet opus marque un nouveau chapitre dans la carrière du chanteur nigérian qui s’est clairement positionné sur un créneau soul et r’n’b à l’ancienne.

The Prince I Became est l’incarnation de plusieurs genres de musique fusionnés qui célèbrent l’amour, le succès, l’espoir, la victoire, la joie, la paix et la royauté. «La royauté est ce que je suis devenu. J’ai pris du temps pour être avec moi-même et maintenant, je sais qui je suis. Je suis conscient de toutes mes capacités, mon but, mon don, et je me sens plus fort que jamais. Vous avez été patients et j’apprécie profondément votre confiance constante en moi, merci.» a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux avant la sortie du disque.

Selon RFI Musique, l’artiste aux multiples talents ne manquera pas l’occasion de faire apprécier à son public The Prince I Became lors de performances live acoustique en ligne.