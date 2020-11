Liverpool : Jürgen Klopp appelle huit pépites de l’Académie pour palier aux absents !

D’après The Mirror le tacticien allemand aurait fait adhérer huit joueurs de l’académie du club dans l’équipe première pour combler les vides.

Privé de Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez et même Robertson tous à l’infirmerie et sous blessure, Jürgen Klopp n’a plus d’autre alternative que d’appeler des joueurs de l’autre côté s’il ne veut pas recruter.

Ainsi, selon The Mirror le technicien a décidé de faire appel à huit étoiles montantes de l’académie du club comme Jake Cain, Leighton Clarkson, Paul Glatzel, Neco Williams ou encore Luis Longstaff, tous promis à un bel avenir. Reste à savoir s’ils seront à la hauteur !