Lionel Messi dévoile le nom de ces deux entraîneurs préférés !

Toujours dans son entretien avec La Sexta qui sera diffusé ce dimanche 27 décembre 2020 soir, Lionel Messi a aussi dévoilé ses deux entraîneurs qu’il aime le plus depuis le début de sa carrière.

Une nouvelle information fera effet de bombe ce dimanche soir. En effet, il s’agira de la sortie de Léo Messi sur la chaîne La Sexta. La Pulga avec le journaliste a parlé de son passé.

Il a également évoqué son départ d’été 2020 et ses souhaits actuel avec le FC Barcelone. Mais la plus importante information est celle qui va parler de son avenir.

Mais en entendant, on peut d’abord avoir une idée sur ses entraîneurs préférés. En effet, au cours de la même interview, Lionel Messi a parlé des deux entraîneurs qu’il a connu au FC Barcelone et qu’il admire tellement.

En premier, il nomine Pep Guardiola, l’actuel tacticien du Man City : «Il a quelque chose de spécial. Il vous fait voir les choses d’une certaine manière… Comment il a préparé les matchs, comment il les a préparés défensivement, où attaquer», a déclaré les sextuplé ballon d’Or.

Ensuite, il cite le nom du coach de la Roja, Luis Enrique : «Heureusement que Guardiola et Luis Enrique sont très suivis, les deux meilleurs. Les avoir si souvent et si vite m’a fait grandir dans le football et dans la sagesse tactique», a-t-il ajouté pour bouclé son top 2. Le reste, il en passe…