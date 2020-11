L’incroyable famille Lohoues : Emma Lohoues dévoile une photo des soeurs Lohoues et enflamme la toile

Récemment de retour en France, il s’est pas écoulé beaucoup de jours pour que Yvidero se retrouve au cœur d’une nouvelle affaire sur la toile. La célèbre web comédienne Yvidero accusée par sa compatriote Love Gugu vivant en France de pratiques homosexuelles, dit avoir saisi la justice.

En effet, l’ivoirienne Love GuGu a révélé dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux avoir passé une nuit «chaude» avec la comédienne ivoirienne Yvidero. Une grave accusation qui continue de défrayer la chronique.

À la suite de cette accusation de pratiques homosexuelles portées contre sa personne, la Web humoriste ivoirienne, Yvidero n’a pas attendu longtemps pour sortir de sa réserve et répondre à ses détracteurs notamment la go lesbienne Love Gugu, cette dernière qui l’a attaqué via une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

«Cela fait 5 ans que j’ai été en Europe, c’est la première fois qu’on parle de Lesbienne concernant ma personne… C’est ma sexualité qui vous intéresse, ah moi j’aime garçon hein», lâche Yvidero. «Je t’ai prise comme une sœur malgré que tu sois homosexuelle. C’est quoi cette méchanceté.

Si y a une Présidente des Lesbiennes en France, pardon qu’elle fasse sortir ma carte de membre alors. Ma sœur, l’affaire est aujourd’hui dans les mains des aux autorités compétentes. Vous fabriquez des mensonges pour salir la réputation d’autrui, mais c’est sur moi que ça va s’arrêter», a prévenu Yvidero qui jure haut et fort saisir la justice.

«Le droit va se faire valoir. Moi, j’ai fait ce que j’avais à faire. On va prendre une dedans et les autres vont se désolidariser. On a déposé la vidéo à la Police, l’avocat est en train de rédiger la lettre pour faire parvenir au Procureur en France. Si tu as un pays ou tu peux aller te cacher, il faut aller te cacher là-bas. Même dans tes derniers retranchements, je vais te retrouver», a martelé celle qui a été désignée Meilleure Humoriste ivoirienne au récent PRIMUD 2020