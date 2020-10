L’impressionnante collection de vêtements et de chaussures de Diamond Platnumz

Avec un style assez particulier, à la Bad boy, Dj Arafat a régné pendant plus d’une dizaine d’années sur la musique ivoirienne et plus particulièrement sur le Couper décaler. Il a battu le record de plusieurs célébrités sur youtube.

Il y a de quoi être fière pour Tina Glamour et Carmen Sama. Près de 9 mois après le décès de l’artiste, un magazine américain révèle qu’il est le plus suivi sur Youtube en Côte d’Ivoire.

Il urge de notifier qu’en plus de ses nombreuses chansons fort appréciées par ses mélomanes, le Daishikan entretenait une étroite relation avec ses fans grâce à ses différents comptes sur les réseaux sociaux.

D’ailleurs, le prestigieux magazine américain, Billboard, a dévoilé le top 5 des artistes les plus populaires de 11 pays africains, sur le premier réseau social de partage vidéo, Youtube. Un classement recueilli dans le pays d’origine de l’artiste entre le 1er mai 2019 et le 1er mai 2020.

En effet, avec 27, 52 millions de vues, Dj Arafat occupe la première place. Ce qui voudrait dire que, même décédé, le Beerus Sama reste l’artiste le plus suivi sur Youtube en Côte d’Ivoire. Il est suivi de son ancien poulain, Ariel Sheney qui cumule 8,06 millions de vues.

Le mannequin des arrangeurs, Serge Beynaud, lui, caracole à la 3e place avec 7,9 millions de vues. Avec 6,45 milions de vues, Kerozen Dj arrive à la 4è place, quand à la belle Josey, elle se classe en 5e position avec 5,92 millions de vues.

Si on doit parler d’une astuce que le chanteur avait l’habitude d’utiliser, c’est qu’il gardait une certaine proximité grâce à ses nombreux directs sur les réseaux sociaux. Il est suivi par plus de 2,4 millions de personnes sur Facebook et près de 2 millions de Fans sur Instagram, la preuve que Beerus Sama a toujours été l’artiste ivoirien le plus suivi sur la toile.

Une position qui n’a vraiment pas changé même après sa mort survenue le 12 août 2019 à la suite d’un grave accident de moto. Pour preuve, le défunt artiste a été désigné en janvier 2020 par Facebook, comme l’influenceur le plus populaire en Afrique Subsaharienne. Selon Facebook, le sujet le plus discuté en France en 2019 fut le décès de DJ Arafat avec le Hashtag #RipDjArafat.