Lil Wayne vend ses maîtres à Universal Music Group pour plus de 100 millions de dollars

Le patron de Young Money aurait vendu ses masters à Universal Music Group pour plus de 100 millions de dollars. Selon TMZ, l’accord lucratif a eu lieu en juin, mais n’a pas été rendu public jusqu’à présent dans le cadre d’un procès de l’ancien directeur de Wayne.

Ronald Sweeney poursuit Wayne pour plus de 20 millions de dollars, affirmant que le rappeur l’a embauché en 2005 pour l’aider à renégocier son accord avec Birdman et Cash Money. Wayne a réglé le litige Cash Money en mai 2018, mais Sweeney dit qu’il n’a reçu que quelques paiements de ce règlement, qui étaient «loin» de ce qu’il pense être dû.

Sweeney dit également qu’à peu près au même moment, Wayne lui a demandé de licencier son manager de longue date Cortez Bryant pour un conflit d’intérêts dans un différend juridique impliquant Drake et Cash Money.

Sweeney dit qu’il l’a fait, a repris les fonctions de Bryant et a même amené Wayne à augmenter sa commission de 10 à 17%. Cependant, Sweeney affirme que Bryant et Mack Maine «ont conspiré pour creuser un fossé» entre lui et Wayne, ce qui a entraîné le licenciement de Sweeney en septembre 2018.

L’accord de 100 millions de dollars annoncé par Wayne intervient après que Kanye West a tenté de racheter ses maîtres à Universal au cours de l’été. Cependant, il a déclaré que ses efforts étaient contrecarrés par plusieurs contrats qu’il avait signés.

Il a tweeté plus de 100 pages de documents juridiques, tout en suggérant de nouvelles lignes directrices pour l’enregistrement et l’édition d’accords.

Ouest a également annoncé qu’il allait rendre la part de 50 pour cent qu’il possède des maîtres d’artistes de la bonne musique, un mouvement qui a été soutenu par Big Sean et Desiigner.