Lil Wayne plaide coupable à une accusation de possession illégale d’armes à feu

Vanessa Bryant a rendu hommage à son défunt mari Kobe Bryant et à d’autres vies célèbres perdues en 2020 en présentant le segment «In Memoriam» de la présentation TIME Person of the Year.

L’icône de la NBA, âgée de 41 ans, était tuée dans un accident d’hélicoptère en janvier avec sa fille de 13 ans, Gianna Bryant, six autres passagers et le pilote. Le décès de Kobe a été l’un des nombreux décès choquants cette année, des semaines avant le début d’une pandémie de coronavirus qui a tué plus de 290000 personnes aux États-Unis et 1,59 million dans le monde.

«Les mots ne peuvent rendre justice au chagrin que nous avons ressenti cette année», a déclaré Vanessa le jeudi 10 décembre lors de la présentation de la personne de l’année de TIME.

«À tous les niveaux des relations humaines, du monde entier à l’autre côté de la table, nous avons subi une perte profonde. Nous avons dit au revoir aux maris, filles, épouses, fils, grands-parents, amis et héros nationaux. Et nous continuons de compter les vies abandonnées. à cette cruelle pandémie, qui a fait plus d’un million d’âmes dans le monde.»

Elle a poursuivi: «Ce soir, nous pleurons les gens que nous connaissons tous et ceux que nous ne connaîtrons jamais. Que notre chagrin collectif nous unisse sur la voie à suivre.

La présentation de TIME comprenait un montage sur une performance de «Somewhere Over the Rainbow» interprétée par la violoncelliste Yo-Yo Ma et la pianiste Kathryn Stott.

«Tout est un septième match», dit Kobe dans une voix off, tirée d’une apparition en 2019 sur le SportsCenter d’ESPN. «Quand tu abordes chaque entraînement, chaque match avec ce genre de mentalité, ça saigne dans le reste des gars.»

Le montage a également rendu hommage à l’acteur légendaire de James Bond Sean Connery, à la star de Black Panther Chadwick Boseman, à l’animateur de télévision emblématique Regis Philbin, au chanteur soul Bill Withers, à la star de country Kenny Rogers, à Bonnie Pointer du groupe R&B The Pointer Sisters, à l’acteur et comédien vétéran Carl Reiner., l’actrice Kelly Preston – l’épouse de John Travolta et l’acteur Jerry Stiller – le père de Ben Stiller.