Lil Wayne : le chanteur annonce que «Je ne suis pas un être humain III» arrivera en 2021

Lil Wayne vient de déposer No Ceilings 3 , et maintenant il se prépare déjà pour la sortie de I Am Not a Human Being III.

Dans l’outro du morceau de No Ceilings 3 «lLamar», DJ Khaled dit: «Soyez prêt pour I Am Not a Human Being III / L’album à venir en 2021.»

Weezy a sorti le premier opus de I Am Not a Human Being en 2010, le deuxième album étant arrivé en 2013. Depuis, il a sorti trois albums – Free Weezy Album (2015), Tha Carter V (2018) et Funeral (2020) —Et sept mixtapes, dont la dernière, No Ceilings 3.

Wayne a également confirmé qu’il y aura une face B sur la bande. «Je veux que les gens sachent, la partie 2 arrive bientôt», dit Khaled à la fin de la piste du projet «Afro».

Complex a annoncé en exclusivité la bande plus tôt cette semaine, Weezy expliquant pourquoi il a décidé de sortir le projet hébergé par DJ Khaled maintenant.

«Le jeu de mixtape semblait être un art en voie de disparition et comme je suis l’un des pionniers du métier, et qu’il a joué un si grand rôle dans ma carrière, j’ai senti qu’il était juste de le ressusciter», a déclaré Wayne. «De plus, il y a beaucoup de chansons ici que je voulais tuer à ma façon!»