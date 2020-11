Ligue 1 : Xl de départ du match PSG – Bordeaux

Décédé ce mercredi 25 novembre 2020 suite à une crise cardiaque, Diego Maradona sera à l’honneur ce soir au Parc des Princes. Le club parisien a décidé de lui rendre un riche hommage avant le match PSG – Bordeaux. Ainsi, il l’a fait savoir via un communiqué.

Le Paris Saint-Germain communique : «Le Président-Directeur général du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi assistera à la rencontre en compagnie de Son Excellence l’Ambassadeur de la République d’Argentine en France, Leonardo Costantino. Il sera à la tête de l’hommage rendu par le club au numéro 10 argentin, authentique génie du football qui aura émerveillé les fans du monde entier.»

«Ce samedi, le drapeau argentin flottera aux côtés du drapeau français sur le toit du stade. Les joueurs du Paris Saint-Germain porteront des t-shirts commémoratifs à leur entrée sur la pelouse et une vidéo consacrée à Diego sera diffusée avant l’observation d’une minute de silence. Le club rendra également hommage à l’Argentin avec des messages ‘Adios El 10’ et ‘RIP’ sur les panneaux LED, une banderole en l’honneur du numéro 10 albiceleste dans le virage Boulogne et un drapeau ’10’ qui sera hissé jusqu’au toit.»

Pour rappel, la rencontre démarre à 21h00, donc la cérémonie d’hommage sera en amont. Et le club lui avait déjà rendu un premier hommage pendant leur séance d’entraînement de la semaine par un applaudissement.