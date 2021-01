Ligue 1 : Steve Mounié, premier buteur de l’année pour Stade Brestois

L’attaquant béninois a marqué la différence ce soir avec son club en Ligue 1. Dans le cadre de la 18e journée, le Stade Brestois recevait l’équipe de Nice qu’il a facilement dompté avec 2 buts à 0 par un premier but signé Steve Mounié.

Très beau début d’année pour le Brest FC et l’international béninois, Steve Mounié. Premier match, première victoire pour 2021 et un précieux trois points pour le club.

Les Brestois dans la réception de Nice ce mercredi n’ont pas tremblé. Le match a été gagné dès la première période où les locaux ont inscrit deux buts en intervalle de cinq minutes.

Le premier but a été marqué par Steve Mounié qui a profité d’une frappe repoussée de Faivre par Benitez. L’attaquant béninois face aux filets niçois n’a juste fait l’essentiel en mettant le ballon dans les cages (23e, 1-0).

Ce premier a dû sûrement déstabiliser les visiteurs qui ont perdu le contrôle du match. Ceci permet à Honorat d’inscrire le second but crucial. Il intercepte une mauvaise passe de la défense à la 28e minute et met le portier Benitez dans une mauvaise posture (2-0).

Et ce sera le score final. Car en seconde période, toutes les tentatives essayées de part et d’autres ont été vaines. Steve Mounié permet ainsi à son club d’empocher trois points en ce début d’année et grimpe à la 10e place avec 26 points au compteur.