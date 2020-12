Ligue 1 : Steve Mounié et Brest FC rechutent !

Le gardien de l’Atletico de Madrid parle de Lionel Messi. Jan Oblak a confié à Sky Sports, les qualités qui font de Messi un grand joueur et buteur si spécial.

Voilà l’un des victimes de Lionel Messi. Oblak a rencontré à mainte fois La Pulga sur l’espace de jeu. Ce dernier l’a fait encaisser certains buts pas possibles qui restent gravés dans la tête du portier.

Au micro de Sky Sports, le Slovène en parle : «Il m’a marqué beaucoup de buts, trop ! Mais c’est un grand joueur, il est incroyable, le meilleur. Il arrive souvent qu’il marque un but et on a l’impression de ne pas comprendre comment il a pu marquer si facilement. Vous n’êtes même pas proche de l’arrêter. Parfois, j’ai l’impression que le ballon vient de rentrer dans le but mais que ce n’était même pas un tir».

«regarde les jambes. Si je fais un pas, il le verra et tirera de l’autre côté. C’est pourquoi il est le meilleur. C’est pourquoi c’est si difficile. Il ne le montre pas, mais il regarde toujours, toujours. Ses yeux sont sur le ballon mais il vous voit. Il voit tout, je crois», a-t-il ajouté.

Des mots doux et tendres qui feront sûrement plaisir à Lionel Messi qui célèbre actuellement son record de 644e buts avec le FC Barcelone. Un record historique et inédit !