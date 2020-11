Ligue 1 : Stade Brestois atomise l’AS Saint-Étienne, Steve Mounié buteur !

Belle reprise pour le Brest FC. en réception cet après-midi de samedi, le Stade Brestois s’est offert l’AS Saint-étienne sans anicroche sur un score lourd (4-1).

Le Stade Brestois a vite commencé son show. Déjà à la 7e minute, Honorat a déclenché le compteur. Il s’est fait suivre par Duverne qui double la mise à la 23e minute.

Mais de façon relaxe, les Stéphanois ont réduit le score 8 minutes plus tard par le biais de Camara qui n’a pas loupé le portier Brestois (31e ; 2-1). Mais ce n’est pas fini, car les cinq buts enregistrés ont été marqués uniquement dans les premières 45 minutes.

À la 33e minute, Cardona réplique à Camara et porte le score à trois buts contre un. Les visiteurs dans l’objectif de réduire encore le score se sont vus encaissé un quatrième but en or, signé Steve Mounié. L’attaquant axial béninois participe lui aussi à la fête et son but sera le dernier de la rencontre.

La seconde période a connu un parcours muet. Aucun des deux équipes n’a pu marqué, ni encaissé. Score final (4-1) et le Stade Brestois domine ainsi le vice champion de France 2019-20. Steve Mounié et les siens comptent désormais 15 points.