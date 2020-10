Ligue 1 : Saturnin Allagbe et Dijon FC s’inclinent face au PSG !

Tenu en échec dans son propre jardin, Ronald Koeman le successeur de Quique Setién en veut à la VAR qui a accordé ce penalty de Sergio Ramos.

Après sa première défaite pour son premier Clásico, l’entraîneur des Blaugranas s’est exprimé en conférence de presse. Celui-ci n’a pas mâché ces mots contre l’arbitrage qui a accordé un penalty à Sergio Ramos, auteur du deuxième but madrilène.

«Je ne comprends pas la décision de l’arbitre, la VAR apparaît uniquement lorsqu’il faut prendre des décisions contre le Barça. C’est incompréhensible, je n’ai pas apprécié», a confié Koeman pour Barça TV.

«Nous avons bien joué en seconde période. En première période, il y a eu des moments où le Real Madrid nous a mis en danger, mais nous avons eu plus d’occasions que notre adversaire. Le penalty a fait beaucoup en seconde période. Un 1-1, c’est complètement différent qu’un 1-2. Après, ils ont fermé beaucoup d’espaces et nous avons du mal à nous créer des opportunités», a continué le tacticien Batave.

«Ce sont des choses qui arrivent dans la surface. On vient de jouer cinq matchs et nous n’avons jamais bénéficié de la VAR, comme contre Getafe. On ne mérite pas de perdre comme ça», a-t-il ajouté.