Ligue 1 : PSG explose Nîmes à l’extérieur !

Mission accomplie pour le PSG ! Ce soir en déplacement à Nîmes, les poulains de Thomas Tuchel ont dominé le match (4-0) et tiennent désormais, la tête au classement.

Malgré les multiples absences, le Paris Saint-Germain a pu exister sans Di Maria, Verratti, Neymar, Kurzawa et autres. Les Parisiens ont juste géré la rencontre grâce à un Kylian Mbappé en forme.

Et pourtant, la soirée avait mal démarré puisque Paredes devait céder sa place dès la 11e minute après avoir ressenti une pointe derrière la cuisse droite. Après avoir buté sur Reynet, Mbappé trouvait la mire après une passe magnifique de Rafinha (0-1, 32e).

Longtemps, le gardien nîmois et ses montants (deux poteaux de Florenzi et une barre transversale de Kean) ont maintenu un semblant de suspense, avant que Florenzi (0-2, 78e), Mbappé (0-3, 83e) et Sarabia (0-4, 88e) ne durcissent le score.

Grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain passe au summum du classement général de la Ligue 1 et renverse le Stade Rennais qui a juste arraché un point à Dijon FC. Maintenant, place faite à la C1 ce mardi, contre Man United.