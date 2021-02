Ligue 1 : Le PSG dicte sa loi chez les marseillais

Fin de l’agonie. Le FC Barcelone tire son épingle du jeu dans un duel presque perdu face au Betis Séville (2-3).

Ce soir, le club catalan a failli succomber les armes en main. Mais, il peut dire merci à un Lionel Messi qui a tout débloqué et à un Trincao en sauveur.

Mené au cours de la première période, il a fallu l’entrée en puissance de La Pulga et tout reprend à zéro. Lionel Messi aussitôt entré, a ouvert le score à la 59e grâce à une frappe lourde de son pied gauche.

Quelques minutes plus tard, une agitation de Victor Ruiz dans l’axe permet aux Blaugranas de doubler la mise. Après un centre de Jordi Alba, Griezmann manque sa frappe devant une case vide. Mais le défenseur touche la balle et marque contre son camp (1-2).

Ensuite sur un coup franc, ce dernier se rattrape et relance le Betis Séville. Victor Ruiz égalise son but et remet les deux équipes au même niveau. Mais son égalisation sera obsolète dans les dernières minutes.

Trincao en balade dans l’axe adverse reprend le ballon du pied des défenseurs et en deux temps trois mouvements, il enrôle Sa frappe et inscrit le troisième but (2-3, 87e). Le FC Barcelone maintient cependant sa position au classement général avec 43 points (2e). Même unité que le Réal Madrid (3e).