Ligue 1 : Dijon FC de Saturnin Allagbé gagne contre Nîmes, Matteo Ahlinvi buteur !

Dans le cadre de 17e journée du championnat français, l’équipe dijonnaise a conclu l’année 2020 sur une bonne note en battant Nîmes (1-3). Le béninois Matteo Ahlinvi a été l’unique buteur de Nîmes.

Après avoir roulé dans la défaite mainte fois, Dijon FC bondit d’un pas. Les coéquipiers de Saturnin Allagbé ont été en déplacement sur la pelouse de Nîmes ce mercredi.

Le match pourrait être un duel entre le jeune milieu de terrain Matteo Ahlinvi et le portier béninois Saturnin Allagbé, mais le coach dijonnais a décidé autrement en laissant le gardien sur les bancs.

Néanmoins, ceci n’a pas empêché le club de gagner contre leur adversaire. Et le premier but de la rencontre a été inscrit par Nîmes grâce à un beau travail de Matteo Ahlinvi.

L’écureuil ouvre le score à la 31e minute et permet à son club de frustrer les visiteurs jusqu’à la pause. En seconde période, Dijon FC revient avec une grande motivation.

Et c’est Moussa Konaté qui va délivrer les siens. Le joueur inscrit un somptueux doublé respectivement à la (74e et 90e+4). Dans la foulée, Mama Baldé a suivi Konaté en inscrivant le deuxième but, et à la fois, ils portent le score à 1 but à 3.

Un résultat qui permet à Dijon d’abandonner pour le moment la dernière place avec (12 points, 19e). Nîmes quant à lui s’enfonce et prend la 20ème place toujours avec 12 points.