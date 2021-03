Ligue 1 : Brest disjoncte Dijon FC, air Mounié a encore décollé !

Pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 française, le Stade Brestois a battu le Dijon FC 3 buts 1. Steve Mounié encore buteur, a épaté.

Le stade Brestois 29 gagné de places au classement général de la Ligue 1 et enfonce son homologue dijonnais dans la zone rouge. Le résultat de la rencontre de ce mercredi a été sans pudeur, puisque l’objectif était clair : empocher les trois points.

Ainsi, le Stade Francis-Le Blé a été le lieu propice pour le show des pirates. Déjà dans les 20 premières minutes, les Brestois ouvrent le score grâce à Honorat.

Jean Lucas accélère au milieu de terrain et lancé Honorat en profondeur qui prend Ngonda De vitesse et va tromper la vigilance de Racioppi (17e). Les visiteurs cherchaient à égaliser quand l’écureuil très rusé, double la mise.

Ils étaient à la 27e minute, sur un corner de Honorat, l’attaquant béninois de Brest reprend de la tête au second poteau et crucifie complètement le partenaire de Saturnin Allagbé (2-0).

En fraction de 10 minutes, les pirates sont déjà à l’abri, mais continuent de défendre. Ils seront surpris par Assalé côté Dijon, qui réduit l’écart à la 30e minutes suite à une réaction moue de la défense de Brest (2-1).

Mais, les locaux vont en rajouter une couche pour creuser l’écart et éviter l’égalisation. D’une subtile touche de balle, Jean Lucas trouve Cardona qui diligente une frappe puissante qui touche le poteau et arrête sa course dans les filets (3-1).

Victoire arrachée, défaite consommée ! Le Stade Brestois 29 compte désormais dans sa sacoche 34 points alors que le Dijon FC reste stagner dans la zone rouge avec ces 15 points et 20e.